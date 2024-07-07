В Индии забили тревогу из-за истощения запасов подземных вод

Об угрозе водной безопасности из-за нарастающих темпов потери грунтовых вод предупредил профессор кафедры Викрама Сарабхаи по гражданскому строительству и наукам о Земле в IIT Gandhinagar Вимал Мишра в соответствующем исследовании, 7 июля сообщает Hindustan Times.
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