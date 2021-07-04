«Маккаби Тель-Авив» подписал разыгрывающего Ивтаха Зива

Разыгрывающий «Хапоэля Гильбоа» Ивтах Зив (191 см, 25 лет) перешел в «Маккаби» из Тель-Авива. Израильский клуб Евролиги объявил о подписании двухлетнего контракта с баскетболистом, с опцией еще на один сезон.