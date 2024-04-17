В ДТП с электросамокатами в Екатеринбурге пострадали школьник и 70-летняя пенсионерка

Только за один день в городе произошли две аварии с кикшеринговым транспортомСезон самокатов в Екатеринбурге только начался, а в городе уже зафиксировано несколько ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.
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