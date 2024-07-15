Госдума может добавить 80-летним пенсионерам 1200 рублей к пенсии

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в понедельник, 15 июля, заявил, что Нижняя палата парламента на заседании 22 июля рассмотрит поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1 200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет и старше, а также для инвалидов I группы, – сообщает ТАСС.