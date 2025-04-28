СМИ объяснили появление третьего стула на встрече Трампа и Зеленского в Риме

Третий стул, замеченный на внеплановых переговорах американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которые прошли в преддверии похорон папы римского Франциска, был рассчитан на переводчика, участие президента Франции Эммануэля Макрона в переговорах не предполагалось.
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