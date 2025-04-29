Лишённый речи третий пациент с имплантом Neuralink теперь может общаться с помощ...

Лишённый речи третий пациент с имплантом Neuralink теперь может общаться с помощью ИИ и компьютераБрэд Смит (Brad Smith), третий пациент Neuralink, которому вживили в мозг имплант в начале этого года, теперь может общаться с помощью ИИ и компьютерных технологий, несмотря на полный паралич и потерю речи из-за невербального бокового амиотрофического склероза (БАС).