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Лишённый речи третий пациент с имплантом Neuralink теперь может общаться с помощ...

Лишённый речи третий пациент с имплантом Neuralink теперь может общаться с помощ...

Лишённый речи третий пациент с имплантом Neuralink теперь может общаться с помощью ИИ и компьютераБрэд Смит (Brad Smith), третий пациент Neuralink, которому вживили в мозг имплант в начале этого года, теперь может общаться с помощью ИИ и компьютерных технологий, несмотря на полный паралич и потерю речи из-за невербального бокового амиотрофического склероза (БАС).

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