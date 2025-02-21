По данным ЦГМС в Волгоградской области 21 февраля: Облачно с прояснением. Без существенных осадков. Утром местами туман, изморозь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
По данным ЦГМС в Волгоградской области 21 февраля: Облачно с прояснением. Без существенных осадков. Утром местами туман, изморозь.