Россиянам рассказали, что лучше покупать вместо долларов для обогащения

Россиянам стоит обратить внимание на золото и отечественные бриллианты как альтернативу доллару для сохранения и приумножения капитала, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
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