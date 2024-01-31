Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Какая хитрая и подлая харя...«Он знал»: в Киев...
  • Валерий Светлый
    Скорее бы вернули смертную казнь для бандитов и врагов народа.Взрывы у Крыма, т...
  • Гришаев Александр
    Необходимо наказывать пиндосов за такие поставки! например утопить авианосец или сжечь базу в Сирии.Украина может уже...

ПВО сбила вражеский БПЛА над заводом в Петербурге — СМИ (ВИДЕО)

ПВО сбила вражеский БПЛА над заводом в Петербурге — СМИ (ВИДЕО)

Ранним утром 31 января жители Невского района Санкт-Петербурга слышали громкий хлопок. Telegram-каналы Mash и Shot сообщают, что силы ПВО сбили вражеский беспилотник над заводом «Невский мазут», уточняя, что на территории предприятия после падения обломков возникло небольшое возгорание, которое было оперативно потушено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх