ПВО сбила вражеский БПЛА над заводом в Петербурге — СМИ (ВИДЕО)

Ранним утром 31 января жители Невского района Санкт-Петербурга слышали громкий хлопок. Telegram-каналы Mash и Shot сообщают, что силы ПВО сбили вражеский беспилотник над заводом «Невский мазут», уточняя, что на территории предприятия после падения обломков возникло небольшое возгорание, которое было оперативно потушено.
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