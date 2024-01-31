ПВО сбила вражеский БПЛА над заводом в Петербурге — СМИ (ВИДЕО)

Ранним утром 31 января жители Невского района Санкт-Петербурга слышали громкий хлопок. Telegram-каналы Mash и Shot сообщают, что силы ПВО сбили вражеский беспилотник над заводом «Невский мазут», уточняя, что на территории предприятия после падения обломков возникло небольшое возгорание, которое было оперативно потушено.