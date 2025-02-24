В Бундестаг проходят пять партий

Первое место на досрочных выборах в парламент Германии занял оппозиционный блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» ХДС/ХСС (28,6%, 208 мест в парламенте), ее лидер Фридрих Мерц должен стать канцлером.
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