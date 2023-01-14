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В Барнауле мужчина украл 250 тысяч рублей из машины бывшего работодателя

В Барнауле мужчина украл 250 тысяч рублей из машины бывшего работодателя

В Барнауле мужчина украл 250 тысяч рублей из машины бывшего работодателя Похищенную сумму подозреваемый успел потратить до задержания В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже 250 тысяч рублей из машины местного предпринимателя.

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