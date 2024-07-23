Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Матвеенко
    Интересно, а почему армянские парни, которые имеют российское гражданство, не призываются на СВО? Насколько я знаю, о...Убийцу участника ...
  • михаил дуванов
    вроде,?  Сегодняшний зашкаливающий уровень глобальной русофобии заставил нас вспомнить сказанное президентом нескольк...Убийцу участника ...
  • yumashev
    Притязания Запада на территорию России были и будут, если не сейчас, то потом. В 2006 году НАТО показало, как надо пр...Первый шаг торга:...

Запад готовится к войне с Россией быстрее, чем думают в Москве – Вучич

Запад готовится к войне с Россией быстрее, чем думают в Москве – Вучич

Президент Сербии Александр Вучич в интервью местным СМИ сообщил, что западные страны активно готовятся к прямому конфликту с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Может Вучич наконец-то расшифрует свои постоянные вбросы. Кто и на какие шиши вооружает тем, чего нет-  и тех, кого нет?  Оружие производить Запад не может, в армиях народа нет, вообще нет (кроме контрактников), и обученного обращаться с современным оружием - тем более.  И денег нет у Запада. От слова СОВСЕМ нет. Так кто расчленять Россию будет? У внешних сил силенок нет. На внутренние намекает? На какие-то Исламистские восстания? Сказал А, причем неднократно- так скажи и Б.. чего мычать то...
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх