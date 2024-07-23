Президент Сербии Александр Вучич в интервью местным СМИ сообщил, что западные страны активно готовятся к прямому конфликту с Россией.
Запад готовится к войне с Россией быстрее, чем думают в Москве – Вучич
Комментарии
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Natalija Osminina
Может Вучич наконец-то расшифрует свои постоянные вбросы. Кто и на какие шиши вооружает тем, чего нет- и тех, кого нет? Оружие производить Запад не может, в армиях народа нет, вообще нет (кроме контрактников), и обученного обращаться с современным оружием - тем более. И денег нет у Запада. От слова СОВСЕМ нет. Так кто расчленять Россию будет? У внешних сил силенок нет. На внутренние намекает? На какие-то Исламистские восстания? Сказал А, причем неднократно- так скажи и Б.. чего мычать то...
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