Запад готовится к войне с Россией быстрее, чем думают в Москве – Вучич

Natalija Osminina

Может Вучич наконец-то расшифрует свои постоянные вбросы. Кто и на какие шиши вооружает тем, чего нет- и тех, кого нет? Оружие производить Запад не может, в армиях народа нет, вообще нет (кроме контрактников), и обученного обращаться с современным оружием - тем более. И денег нет у Запада. От слова СОВСЕМ нет. Так кто расчленять Россию будет? У внешних сил силенок нет. На внутренние намекает? На какие-то Исламистские восстания? Сказал А, причем неднократно- так скажи и Б.. чего мычать то...