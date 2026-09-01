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Татар-информ

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За штурвалом Ту-144: как устроен новый авиамузей, где можно полетать над Казанью

За штурвалом Ту-144: как устроен новый авиамузей, где можно полетать над Казанью

В сверхзвуковой самолет Ту-144, который уже почти 10-летие стоял между двумя корпусами КНИТУ-КАИ на Четаева, вдохнули жизнь.

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