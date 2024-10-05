Выступят с обрезом против террористов – сотням тысяч жителей Израиля выдали оружие Евгения КомароваЖители Израиля продолжают существовать в напряженной атмосфере на фоне дополнительной эскалации конфликта, усилившегося после прошлогодней атаки ХАМАС.