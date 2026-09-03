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Лавров о международных отношениях и экономическом развитии Китая и Индии

Лавров о международных отношениях и экономическом развитии Китая и Индии

Позиция России по санкциям и отношениям с Западом Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, где подчеркнул, что Россия не намерена обращаться к Западу с просьбами об отмене санкций, поскольку такая модель поведения противоречит национальным интересам страны.

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