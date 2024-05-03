"Революцию на строительном рынке" сорвал пожар в Москве: Владельцы цеха подозревают в поджоге конкурентов

Пожар в производственном здании на востоке Москве произошел накануне вечером, 2 мая. Директор по маркетингу и связям с общественностью компании LBM Development Владислав Эфруси подозревает в поджоге конкурентов.
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