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Чемпионат Италии. «Комо» против «Дженоа», «Интер» и «Наполи» сыграют в субботу, «Ювентус» и «Милан» проведут матч в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 3-го тура. 4 сентября « Комо » сыграет против « Дженоа ». 5 сентября « Интер » примет « Наполи », «Рома» – «Аталанту».

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