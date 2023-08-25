БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Константин Сивков: Узнавать вражеские секреты из трофейной техники — нормальная практика

Константин Сивков: Узнавать вражеские секреты из трофейной техники — нормальная практика

Что даст нашей «оборонке» изучение оружия, захваченного в ходе СВО Алексей Песков На фото: посетители центрального военно-патриотического парка «Патриот» осматривают БМП CV90 40 (Швеция) (Фото: Свободная Пресса) Материал комментируют: Константин Сивков Экспозицию трофейного оружия в парке «Патриот» впервые собрали к форуму «Армия-2022», но прошедший с того времени год оказался весьма «урожайным» — по сути, в руках российских специалистов-оружейников оказался весь ассортимент вооружений потенциального противника, а именно НАТО.

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