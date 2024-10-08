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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Силкин против увольнения Осинькина из «Крыльев»: «Это будет грубейшая ошибка РПЛ, если таких тренеров убирать. Сколько народу он выпустил?! Команда показывает хорошую игру, что еще нужно?»

Самарцы идут на 10-м месте в таблице Мир РПЛ с 11 очками в 11 играх. Сообщалось, что новым тренером клуба может стать Сергей Игнашевич.

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