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Царьград

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Политолог Золотарев предсказал дефолт Украине из-за купюры в 2000 гривен

Политолог Золотарев предсказал дефолт Украине из-за купюры в 2000 гривен

Политолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka заявил о возможном дефолте Украины из-за выпуска новой банкноты в 2000 гривен.

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