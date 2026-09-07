Фон дер Ляйен высказалась в защиту суверенитета и неприкосновенности границ Гренландии

Будущее Гренландии – дело народа Гренландии и Дании, никто другой не имеет к этому отношения, заявила в понедельник, 7 сентября 2026 года, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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