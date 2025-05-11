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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафинья о Левандовском: «Невероятно то, как он продолжает выступать в своем возрасте. Я надеюсь добиться того же, что Неймар в «Барсе» – часто с ним общаюсь и следую его советам»

Рафинья о Левандовском: «Невероятно то, как он продолжает выступать в своем возрасте. Я надеюсь добиться того же, что Неймар в «Барсе» – часто с ним общаюсь и следую его советам»

«То, как Левандовски продолжает выступать, достигнув этого возраста, невероятно. Я счастлив достичь лучших показателей Неймара с «Барселоной».

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