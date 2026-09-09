Подушки безопасности: скрытые неисправности и как их найти

Подушки безопасности срабатывают лишь однажды, и происходит это в критический момент, поэтому многие водители ошибочно полагают, что данная система не участвует в повседневной работе автомобиля.
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