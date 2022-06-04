Новые 10 000 рублей смогут забрать россияне за стаж более 20 лет

Новые 10 000 рублей смогут забрать россияне за стаж более 20 лет

Гражданам России рассказали о новых денежных средствах в размере около 10 тысяч рублей, которые начнут зачислять на карты в ближайшие дни июня.

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