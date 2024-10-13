Под телеведущей Екатериной Андреевой во время прямого эфира сломался стул

В Сети опубликовали фрагмент прямого эфира Первого канала, на котором с ведущей произошел инцидент. На кадра видно, как под Екатериной Андреевой внезапно сломался стул в тот момент, когда она зачитывала новость.
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