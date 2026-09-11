Кубань и Ростовская область! Авиационная ракетно бомбовая опасность

Сообщение опубликовано мониторинговым каналом LPR в 17.37. Ранее мы сообщали:Срочно! Геленджик - тревога по беспилотникам, аэропорт закрыт! - Росавиация дала срочное сообщение о закрытии аэропорта курорта на прием и выпуск воздушных судов.