Экономист назвала размер средней пенсии в России

По состоянию на 1 апреля текущего года средний размер пенсии составлял 20 941 рубль. Об этом заявила 4 августа завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская со ссылкой на данные Росстата.
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