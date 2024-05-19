Global Look Press/Soeren Stache/dpa Удары по российским ракетам над Украиной с целью их ликвидации с территории стран НАТО являются легальными и не противоречат международному праву, заявил научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью Tagesschau.
В Германии выступили с безумным планом против России
Комментарии
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mgb Морозов
А из Германии стрелять ссыкотно? Поэтому подставляют Словакию, Польшу и Румынию. Ну и друганы, блин, в этом НАТО!
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12 час.
Юрис Хартманис
Круто!немцам тоже пиздец будет
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8 час.
EV
Evgeni Velesik
А по Рамштайн булавой не хотите?
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4 час.
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