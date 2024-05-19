В Германии выступили с безумным планом против России

Global Look Press/Soeren Stache/dpa Удары по российским ракетам над Украиной с целью их ликвидации с территории стран НАТО являются легальными и не противоречат международному праву, заявил научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью Tagesschau.