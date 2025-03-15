Прямая трансляция третьей тренировки Формулы 1 в Австралии

Прямая трансляция третьей тренировки Формулы 1 в АвстралииF1AUTOSPORT.com.ru, «Вершина автоспорта» и Stanizlavsky приглашают на трансляцию третьей и заключительной части свободных заездов Гран При Австралии, 1-го этапа Формулы 1 2025 года.