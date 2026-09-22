Правоохранители рассказали о способах защиты от дистанционных мошенников

В кинотеатре «Победа» в Москве состоялась встреча по профилактике дистанционного мошенничества. Пожилым гражданам объяснили, как распознавать схемы обмана и защитить персональные данные.
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