Как перевернуть экран на компьютере и ноутбуке. Все способы и инструкция

Иногда пользователи сталкиваются с ситуацией, когда им нужно перевернуть экран на своем компьютере или ноутбукеЭто может произойти, например, если есть необходимость поставить монитор в вертикальное положение или просто случайное нажатие определенных комбинаций клавиш привела к незапланированному перевороту.
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