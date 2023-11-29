Как перевернуть экран на компьютере и ноутбуке. Все способы и инструкция

Иногда пользователи сталкиваются с ситуацией, когда им нужно перевернуть экран на своем компьютере или ноутбукеЭто может произойти, например, если есть необходимость поставить монитор в вертикальное положение или просто случайное нажатие определенных комбинаций клавиш привела к незапланированному перевороту.