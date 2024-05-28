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Жительница Бредов, убившая четырехмесячную дочь девять лет назад, попросила отпустить ее из колонии

Жительница Бредов, убившая четырехмесячную дочь девять лет назад, попросила отпустить ее из колонии

В Челябинске суд оставил в колонии женщину, осужденную за убийство собственного ребенка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в удовлетворении ходатайства 30-летней жительницы Брединского района о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

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