Зеленский назвал цель вторжения в Курскую область: "Создание буферной зоны"

Владимир Зеленский заявил о желании создать в Курской области "буферную зону".Украина проводит в Курской области «операцию по созданию буферной зоны», заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.
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