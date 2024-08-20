VK Play запустил быстрое пополнение кошельков Steam в России

На днях VK Play представила новый способ пополнения средств на свои кошельки Steam. Теперь пользователи могут легко и быстро пополнить свой баланс, выбрав подходящий способ оплаты из нескольких вариантов, включая банковские карты и системы быстрых платежей.
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