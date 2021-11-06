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Белоруссия с 6 ноября возобновила поставки электроэнергии на территорию Украины

Белоруссия с 6 ноября возобновила поставки электроэнергии на территорию Украины

Утром в субботу, 6 ноября, стало известно, что Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на территорию Украины.

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вага карлито
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