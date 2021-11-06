Белоруссия с 6 ноября возобновила поставки электроэнергии на территорию Украины

Аргументы неделиПолитикаБелоруссия с 6 ноября возобновила поставки электроэнергии на территорию УкраиныУтром в субботу, 6 ноября, стало известно, что Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на территорию Украины.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвага карлитоНаш партнер стратегический потирает ручки! Это отличное взаимодействие! Надо полагать что если понадобится помощь от нашего партнера будет непременно и наверное любого характера !Не не не нам помощь то!Комментировать
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