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Врачи обнаружили у употребившей кружку пива женщины семь опухолей

Врачи обнаружили у употребившей кружку пива женщины семь опухолей

У 46-летней жительницы США Келли Ганн врачи в ходе обследования обнаружили семь опухолей в груди. Произошло это после того, как ей стало плохо из-за употребления всего одной кружки пива, пишет издание Metropoles.

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