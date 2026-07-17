Врачи обнаружили у употребившей кружку пива женщины семь опухолей

У 46-летней жительницы США Келли Ганн врачи в ходе обследования обнаружили семь опухолей в груди. Произошло это после того, как ей стало плохо из-за употребления всего одной кружки пива, пишет издание Metropoles.
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