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Киевская городская прокуратура выяснит причины подтопления тоннелей в метро

Киевская городская прокуратура выяснит причины подтопления тоннелей в метро

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности из-за подтопления перегонных тоннелей и остановки движения поездов на шести станциях метрополитена в столице Украины.

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