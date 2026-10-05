Билеты на матч Овечкина 4 апреля 2027 года подорожали до $3200

Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ в сезоне 2026/27. Цена билетов на последний домашний матч "Вашингтон Кэпиталз" против "Питтсбург Пингвинз" 4 апреля 2027 года взлетела выше $1000 на Ticketmaster.
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