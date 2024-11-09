Песни и тонны гуманитарного груза подарила агитбригада бойцам СВО

Фронтовая концертная бригада «За мирное небо» из Карелии вернулась домой Артисты из Пряжинского района совершили длительную поездку по Донецкой, Луганской народным республикам, Запорожской области, а также по Воронежской, Белгородской и Курской областям.
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