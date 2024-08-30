Операторы связи не должны ускорять работу YouTube через собственные сети. С таким требованием к провайдерам обратился Роскомнадзор.
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Операторы связи не должны ускорять работу YouTube через собственные сети. С таким требованием к провайдерам обратился Роскомнадзор.