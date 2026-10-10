Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 415 подписчиков

Иран хочет войти в СНГ в новом формате

Иран хочет войти в СНГ в новом формате

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создать формат «СНГ+1». Об этом он заявил на саммите СНГ в Туркменистане, став первым иранским лидером, принявшим участие в заседании Содружества в статусе специального гостя.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

СНГ - по-моему уже "мёртвая" организация, у которой лично я НИКАКИХ перспектив не вижу - что в ней узрел Иран - НЕПОНЯТНО !!! Нам надо как-то лавировать на международной арене, вступление же Ирана в одну организацию с Россией ОДНОЗНАЧНО противопоставит последнюю с США, что может отрицательно сказаться на противостоянии с Европой на украинском фронте. Если сейчас США ведут там себя "ни шатко, ни валко" - то с вступлением Ирана в СНГ США СРАЗУ ЖЕ займут определённо антироссийскую позицию! Хотя САМА ВОЗМОЖНОСТЬ такого вступления - ХОРОШИЙ "РЫЧАГ" в российско-американских отношениях.