Акции телекомов Австралии и Новой Зеландии упали из-за сделки SpaceX

Акции телекоммуникационных операторов Австралии и Новой Зеландии снизились в понедельник после того, как SpaceX договорилась о покупке общенационального портфеля низкочастотного спектра в США.
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