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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стартует «Кубок Райдера», сборная Европы – фавориты, коэффициенты в районе 2.00

Сегодня стартует 44-й «Кубок Райдера» в котором традиционно сыграют сборные США и Европы. Коэффициенты на победу сборных традиционно около равных, но есть один нюанс: все 7 последних турниров, проходящих в Европе, выиграла сборная Европы.

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