Стартует «Кубок Райдера», сборная Европы – фавориты, коэффициенты в районе 2.00

Сегодня стартует 44-й «Кубок Райдера» в котором традиционно сыграют сборные США и Европы. Коэффициенты на победу сборных традиционно около равных, но есть один нюанс: все 7 последних турниров, проходящих в Европе, выиграла сборная Европы.