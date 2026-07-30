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«Раз, два, три – «Зенитушка», соси!» Фанаты СКА Басты скандировали кричалку после победы над пензенским «Зенитом»

Фанатский сектор СКА рэпера Басты скандировал издевательскую кричалку после победы над пензенским «Зенитом» в 1-м раунде FONBET Кубка России.

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