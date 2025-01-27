Свадебные тренды, которые будут актуальны в 2025 году

В мире свадебной индустрии наметились интересные тенденции на 2025 год. Ведущие организаторы мероприятий поделились своими наблюдениями о том, что будет актуально в ближайшем будущем, а от чего лучше отказаться.
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