НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Андрей Талалаев: «Не будет стыдно за «Балтику» в этом сезоне. Какое‑то время нас поболтает, но обязательно стабилизируем и игру, и результат»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев уверен, что калининградцы стабилизируют и игру, и результат. За два тура Альфа‑Банк РПЛ « Балтика » набрала 3 очка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии