Психолог Макарова: объясните ребенку, что письмо Деду Морозу не гарантия подарка

Чтобы избежать ситуации, когда ребенок просит очень дорогой подарок на Новый год, стоит изначально договориться с ним о том, что он может попросить подарок у родителей с учетом их возможностей и желания, заключить некий договор.
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