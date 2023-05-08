Добраться в Ясский аэропорт будет сложнее

Начиная с сегодняшнего дня, 8 мая, въезд автомобилей в аэропорт Яссы будет закрыт. Эта мера принята в связи с тем, что в течение следующих 3 месяцев будут проводиться работы по переустройству сетей водоснабжения, канализации и телекоммуникаций.