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Добраться в Ясский аэропорт будет сложнее

Начиная с сегодняшнего дня, 8 мая, въезд автомобилей в аэропорт Яссы будет закрыт. Эта мера принята в связи с тем, что в течение следующих 3 месяцев будут проводиться работы по переустройству сетей водоснабжения, канализации и телекоммуникаций.

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