Собянин: В ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию еще две новые подстанции

В Новой Москве продолжается модернизация систем жизнеобеспечения Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об обновлении систем жизнеобеспечения в Троицком и Новомосковском административных округах.
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