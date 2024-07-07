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Военные новости ★ спецоперация

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🇮🇷🇺🇸 С избранием нового президента в Иране ожидаемо активизировались западные

🇮🇷🇺🇸 С избранием нового президента в Иране ожидаемо активизировались западные СМИ: авторы американских и европейских изданий активно делятся надеждами или опасениями, существующими на Западе.

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