🇮🇷🇺🇸 С избранием нового президента в Иране ожидаемо активизировались западные СМИ: авторы американских и европейских изданий активно делятся надеждами или опасениями, существующими на Западе.
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🇮🇷🇺🇸 С избранием нового президента в Иране ожидаемо активизировались западные СМИ: авторы американских и европейских изданий активно делятся надеждами или опасениями, существующими на Западе.
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